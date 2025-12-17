Di Canio promuove la Juve di Spalletti | Ordine e mentalità ma per lo scudetto serve altro
Paolo Di Canio analizza la Juventus di Spalletti, sottolineando i miglioramenti nell’ordine e nella mentalità. Tuttavia, avverte che per conquistare lo scudetto è necessario spingersi oltre, puntando su qualità e mosse strategiche nel calciomercato. Un'osservazione attenta che invita a riflettere sulle reali potenzialità dei bianconeri in questa stagione.
Inter News 24 Di Canio sulla Juventus, l’analisi a Sky Christmas Day: «Spalletti ha dato identità, ora servono qualità e mosse sul calciomercato». In occasione dell’evento Sky Christmas Day, andato in scena presso la sede milanese dell’emittente, Paolo Di Canio ha analizzato il momento attuale della Juventus, soffermandosi in particolare sull’impatto di Luciano Spalletti, chiamato a ricostruire certezze e ambizioni in un ambiente reduce da stagioni complicate. L’ex calciatore bianconero ha promosso senza riserve il lavoro del tecnico toscano, sottolineando come Spalletti stia riuscendo a mettere ordine e a restituire una chiara identità a una squadra che, fino a poco tempo fa, appariva smarrita soprattutto sul piano mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com
