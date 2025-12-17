Di Biagio vede l’Inter favorita in Supercoppa | Ma nei tornei secchi può succedere di tutto

Di Biagio, dalla sua esperienza, vede l’Inter come favorita in Supercoppa Italiana, ma sottolinea come nei tornei secchi tutto possa succedere. Dalla splendida cornice di Riad, analizza le potenzialità delle squadre e i protagonisti di questa competizione, offrendo un punto di vista interessante e competente su un appuntamento che promette emozioni e sorprese.

Alla vigilia della Supercoppa Italiana in programma a Riad, Gigi Di Biagio ha offerto la sua lettura della competizione ai microfoni di Sport Mediaset. Presenza particolare quella dell'ex centrocampista azzurro, oggi CT della Nazionale Under 23 dell'Arabia Saudita, che in questi giorni ricopre idealmente anche il ruolo di "padrone di casa" dell'evento. Di Biagio ha subito messo in chiaro la natura imprevedibile del torneo, sottolineando come le partite secche e il contesto stagionale rendano ogni pronostico estremamente fragile: «Sono partite secche, un torneo inserito in un campionato.

