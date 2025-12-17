Deve dimettersi Nuovo affondo dello studente contestatore contro Bernini

Nelle ultime ore, Leonardo Dimola, rappresentante studentesco e membro di Sinistra Universitaria, ha attirato l’attenzione per un acceso confronto con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini. La sua presa di posizione contro il governo e la richiesta di dimissioni sono diventate al centro del dibattito, evidenziando un possibile nuovo volto dell’opposizione mediatica.

La sinistra mediatica, forse, ha trovato una nuova figura antigovernativa. Leonardo Dimola, membro dell'Udu e di Sinistra Universitaria alla Sapienza, è diventato famoso nelle ultime ore per uno scontro verbale accesso con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini. Ad Atreju, la festa ufficiale dei giovani di Fratelli d’Italia, il giovane, insieme a un’altra militante, aveva attaccato la maggioranza in particolare sulla riforma del semestre "filtro" a Medicina. Da qui, il giovane è stato ospite anche di è sempre carta bianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer ogni martedì sera su Rete 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

