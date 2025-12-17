Deve dimettersi Nuovo affondo dello studente contestatore contro Bernini

Nelle ultime ore, Leonardo Dimola, rappresentante studentesco e membro di Sinistra Universitaria, ha attirato l’attenzione per un acceso confronto con il ministro dell’Università Anna Maria Bernini. La sua presa di posizione contro il governo e la richiesta di dimissioni sono diventate al centro del dibattito, evidenziando un possibile nuovo volto dell’opposizione mediatica.

La Ministra Bernini deve dimettersi. Non solo per aver deriso pubblicamente studenti che la contestavano pacificamente, ma per una riforma dell’accesso a Medicina che aumenta disuguaglianze e abbandoni. Firma ora per chiederne le dimissioni bernini - facebook.com facebook

Ecco la prima del Tempo di oggi @tempoweb 1. La Albanese deve dimettersi. Altre presenze terrificanti alla conferenza con lei. ESCLUSIVO: altri due nomi della galassia del terrore islamista 2. INCHIESTA - La nuova tratta degli schiavi - Seconda puntata x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.