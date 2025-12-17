Detenzione ai fini di spaccio | arrestato a Salerno con 125 grammi di crack

Nella notte, i Carabinieri di Salerno hanno arrestato A.B. con 125 grammi di crack. L'operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità. L'arresto evidenzia l'importanza di controlli capillari sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato A.B. con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato quando i militari hanno individuato l'uomo in possesso di un significativo quantitativo di droga. Al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Salerno, arrestato per spaccio: sequestrati 73 grammi di cocaina e crack

Leggi anche: Blitz antidroga, arrestato 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mineo, 29enne arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio

Salerno: pusher scoperto con il crack da spacciare, arrestato - Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, agli ordini del Maggiore Antonio Corvino, hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... ondanews.it