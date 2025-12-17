Detenzione ai fini di spaccio | arrestato a Salerno con 125 grammi di crack
Nella notte, i Carabinieri di Salerno hanno arrestato A.B. con 125 grammi di crack. L'operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità. L'arresto evidenzia l'importanza di controlli capillari sul territorio per garantire la sicurezza pubblica.
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato A.B. con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è scattato quando i militari hanno individuato l'uomo in possesso di un significativo quantitativo di droga. Al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Salerno, arrestato per spaccio: sequestrati 73 grammi di cocaina e crack
Leggi anche: Blitz antidroga, arrestato 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
Mineo, 29enne arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio
Salerno: pusher scoperto con il crack da spacciare, arrestato - Ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, agli ordini del Maggiore Antonio Corvino, hanno arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... ondanews.it
Minorenne arrestato ad Avola, sorpreso con la droga durante un controllo su strada - Un minorenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Avola per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. siracusaoggi.it
Un 20enne egiziano è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati 10 grammi di droga - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.