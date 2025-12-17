DesTEENazione Polistena ammessa al progetto nazionale | in arrivo quasi 4 milioni

Polistena entra nel progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”, un'importante iniziativa promossa dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e cofinanziata dall’Unione Europea. L’Ambito territoriale sociale della città è stato ammesso e riceverà quasi 4 milioni di euro, aprendo nuove opportunità per i giovani e le comunità locali coinvolte.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.