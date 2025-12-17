DesTEENazione Polistena ammessa al progetto nazionale | in arrivo quasi 4 milioni
Polistena entra nel progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”, un'importante iniziativa promossa dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e cofinanziata dall’Unione Europea. L’Ambito territoriale sociale della città è stato ammesso e riceverà quasi 4 milioni di euro, aprendo nuove opportunità per i giovani e le comunità locali coinvolte.
L’Ambito territoriale sociale (Ats) di Polistena è ufficialmente tra i beneficiari del progetto nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”, uno dei programmi più competitivi approvati a livello nazionale, promosso dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, cofinanziato dall’Unione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
