Desio in missione per la solidarietà | Qui nessuno deve restare indietro

Desio si mobilita per la solidarietà, unendo tutte le realtà impegnate nel settore sociale. Un incontro che celebra l'impegno collettivo per garantire supporto alle famiglie in difficoltà, dimostrando come l'unione possa fare la differenza e offrire speranza a chi ne ha più bisogno.

Un incontro tra tutte le realtà che sono impegnate nel settore sociale. Insieme rappresentano un esercito del bene, quello che permette a molte famiglie in difficoltà di tirare avanti ogni mese. E il sindaco Carlo Moscatelli ha voluto incontrarle per esprimere la sua gratitudine. Davvero significativo l’appuntamento che si è svolto alla Posteria Sociale. Una realtà che garantisce un sostegno prezioso a tutti quei nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio economico. "Ho tutte le associazioni – racconta il sindaco - che insieme al Comune partecipano a un progetto di aiuto concreto a 42 famiglie fragili del nostro territorio, attraverso l’erogazione di beni di prima necessità. Ilgiorno.it

