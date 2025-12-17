DeSidera Dinner | oltre 13 mila euro donati per un nuovo ecografo

La “DeSidera Dinner” ha raccolto oltre 13 mila euro per un nuovo ecografo, grazie a una serata di beneficenza riuscita a Reggio Emilia. Più di centosettanta ospiti si sono riuniti nell’elegante cornice di

La cena di beneficenza "Desidera Dinner" organizzata lunedì 5 novembre all’interno della cornice di "Ruote da sogno" a Reggio Emilia è stata un successo: oltre centosettanta ospiti hanno partecipato all’evento, insieme allo chef stellato Ernesto Iaccarino del ristorante Don Alfonso 1890 (una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Da “DeSidera Dinner” 13 mila euro per un nuovo ecografo da donare all’Ospedale di Sassuolo - Reggiani e Ferrara con l’assegno La cena di beneficenza ‘Desidera Dinner’ organizzata lo scorso 5 novembre all’interno della cornice di ‘Ruote da sogno’ a Reggio Emilia è stato un grande successo: olt ... sassuolo2000.it

