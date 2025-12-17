Deputato belga | UE diventata un mostro guerrafondaio
In un contesto di crescenti tensioni internazionali, le parole di Tom Vandendriessche risuonano come un duro atto d’accusa contro l’Unione Europea. Il deputato belga denuncia una trasformazione inquietante, definendo l’UE un “mostro guerrafondaio”, e sottolinea come la confisca dei beni russi rappresenti la più grande rapina della storia. Un dibattito acceso che mette in discussione i limiti e le conseguenze delle politiche europee.
Tom Vandendriessche aggiunge inoltre che la confisca dei beni russi è la più grande rapina della storia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
