Deputati FdI abbracciano Bignami dai banchi Pd gridano Fuori fuori – Il video

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un vivace scambio in Aula alla Camera, i deputati di FdI hanno accolto con entusiasmo l’intervento di Galeazzo Bignami, mentre dai banchi del Pd sono scoppiati fischi e proteste. La discussione sulle comunicazioni della premier Meloni sul Consiglio Ue ha acceso gli animi, dando vita a un episodio di forte tensione tra le opposte fazioni politiche. Un momento che ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti.

Immagine generica

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 Bagarre in Aula alla Camera durante l'intervento di Galeazzo Bignami di FdI con applausi dai banchi del suo partito e grida da quelli del Pd durante la discussione sulle comunicazioni della premier Meloni sul Consiglio Ue. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Severn respinta, gli attivisti lasciano il porto ma il presidio continua: occupato un capannone fuori dal varco Zara. VIDEO e FOTO

Leggi anche: Vannacci e l'ultradestra europea a Livorno, cori e contestazione fuori dall'hotel Palazzo: "Siamo tutti antifascisti". Video

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le Vecchie glorie celebrano un trionfo che non invecchia.

deputati fdi abbracciano bignamiDeputati FdI abbracciano Bignami, dai banchi Pd gridano "Fuori, fuori" - Bagarre in Aula alla Camera durante l'intervento di Galeazzo Bignami di Fdi con applausi dai banchi del suo partito e grida da quelli del Pd durante la discussione sulle comunicazioni della premier Me ... ilgiornale.it

deputati fdi abbracciano bignamiDeputati FdI abbracciano Bignami, dai banchi Pd gridano "Fuori, fuori" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 Bagarre in Aula alla Camera durante l'intervento di Galeazzo Bignami di FdI con applausi dai banchi del suo partito e grida da quelli del Pd durante la discussio ... open.online

deputati fdi abbracciano bignamiBagarre in Aula durante intervento Bignami. Applausi da banchi FdI, grida da deputati Pd - Roma, 17 dicembre 2025 Bagarre in Aula alla Camera durante l'intervento di Galeazzo Bignami di Fdi con applausi dai banchi del suo partito e grida da quelli del Pd durante la discussione sulle ... msn.com

Deputati FdI abbracciano Bignami, dai banchi Pd gridano Fuori, fuori

Video Deputati FdI abbracciano Bignami, dai banchi Pd gridano Fuori, fuori

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.