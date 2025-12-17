Dentro la Finanziaria miliardaria | ecco le cose più strane per cui spenderà i nostri soldi la Regione

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge finanziaria regionale riserva spese insolite e sorprendenti, destinate a diversi settori. Tra interventi per combattere i piccioni, traduzioni in dialetto venetofono, installazioni di telecamere nei cimiteri, tutela dei taxisti e valorizzazione delle Pro Loco, emergono scelte che suscitano curiosità e riflessioni sulle priorità della Regione.

dentro la finanziaria miliardaria ecco le cose pi249 strane per cui spender224 i nostri soldi la regione

© Udinetoday.it - Dentro la Finanziaria miliardaria: ecco le cose più strane per cui spenderà i nostri soldi la Regione

C’è da combattere piccioni e colombi nelle città, tradurre e stampare la Costituzione in dialetto venetofono, piazzare telecamere nei cimiteri, proteggere i taxisti, rafforzare l’identità delle Pro loco. Vuoi non trovare i soldi in una manovra da record? Una cassaforte riempita di 6 miliardi 518. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: “Secondo voi i tabulati di Marco Poggi sono stati controllati per vedere se Sempio dice la verità? No… Lo trovo vergognoso”: ecco il documento mostrato da Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose

Leggi anche: "Parenti di boss all'Italo-Belga", scoppia il polverone e la Regione avvia controlli: ecco come stanno le cose

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

7 cose che fa una miliardaria per risparmiare

Video 7 cose che fa una miliardaria per risparmiare

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.