Dentro la Finanziaria miliardaria | ecco le cose più strane per cui spenderà i nostri soldi la Regione
La legge finanziaria regionale riserva spese insolite e sorprendenti, destinate a diversi settori. Tra interventi per combattere i piccioni, traduzioni in dialetto venetofono, installazioni di telecamere nei cimiteri, tutela dei taxisti e valorizzazione delle Pro Loco, emergono scelte che suscitano curiosità e riflessioni sulle priorità della Regione.
C’è da combattere piccioni e colombi nelle città, tradurre e stampare la Costituzione in dialetto venetofono, piazzare telecamere nei cimiteri, proteggere i taxisti, rafforzare l’identità delle Pro loco. Vuoi non trovare i soldi in una manovra da record? Una cassaforte riempita di 6 miliardi 518. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
