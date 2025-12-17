Dentro la Finanziaria miliardaria | ecco le cose più strane per cui spenderà i nostri soldi la Regione

La legge finanziaria regionale riserva spese insolite e sorprendenti, destinate a diversi settori. Tra interventi per combattere i piccioni, traduzioni in dialetto venetofono, installazioni di telecamere nei cimiteri, tutela dei taxisti e valorizzazione delle Pro Loco, emergono scelte che suscitano curiosità e riflessioni sulle priorità della Regione.

