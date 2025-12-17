Dentro il set | in mostra al Palazzo del Fulgor le fotografie di scena dal concorso CliCiak 2025
Dal 18 dicembre, al Palazzo del Fulgor di Rimini, la mostra “Dentro il set” propone fotografie di scena provenienti dal concorso CliCiak 2025, offrendo uno sguardo ravvicinato sul mondo del cinema italiano. Un’occasione unica per immergersi dietro le quinte e scoprire il backstage delle produzioni cinematografiche nazionali.
Il cinema italiano raccontato da una prospettiva speciale, ‘ravvicinata’. Si intitola “Dentro il set”, la prima mostra fotografica frutto della collaborazione tra i Comuni di Rimini e Cesena che inaugurerà giovedì 18 dicembre alle ore 17:00, nella sala del Caffè del Palazzo del Fulgor – Fellini. Riminitoday.it
Rimini, “Dentro il set”: le fotografie di scena da CliCiak 2025 in mostra al Palazzo del Fulgor - Si intitola “Dentro il set”, la prima mostra fotografica frutto della collaborazione ... chiamamicitta.it
