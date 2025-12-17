Denti di drago reti e blindati così il Donbass resiste a Putin | Qui non cederemo

Nel cuore del Donbass, la resistenza si rafforza tra reti, blindati e sacrifici civili. Mentre i cittadini affrontano la fuga e la durezza del conflitto, le forze locali adottano strategie innovative per difendersi dai droni russi, mantenendo viva la speranza di non cedere.

I civili costretti alla fuga: «Perché ci facciamo la guerra». Reti sopra le strade e mezzi blindati: così i soldati provano a fermare i droni russi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Cosa sono i denti di drago, le "armi" che i soldati del Donbass usano per difendersi dall'esercito russo

