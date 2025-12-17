Denti di drago reti e blindati così il Donbass resiste a Putin | Qui non cederemo
Nel cuore del Donbass, la resistenza si rafforza tra reti, blindati e sacrifici civili. Mentre i cittadini affrontano la fuga e la durezza del conflitto, le forze locali adottano strategie innovative per difendersi dai droni russi, mantenendo viva la speranza di non cedere.
I civili costretti alla fuga: «Perché ci facciamo la guerra». Reti sopra le strade e mezzi blindati: così i soldati provano a fermare i droni russi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Cosa sono i denti di drago, le “armi” che i soldati del Donbass usano per difendersi dall’esercito russo
Leggi anche: Aumento Iva e privatizzazioni: così Putin finanzia la sua guerra
CRISTIANO RONALDO marocchino mi firma la maglia
Denti di drago, reti e blindati, così il Donbass resiste a Putin: «Qui non cederemo» - Reti sopra le strade e mezzi blindati: così i soldati provano a fermare i droni russi ... msn.com
Denti di drago e trincee: lo «scudo» russo per rallentare la controffensiva ucraina - Mentre l’Ucraina prepara la controffensiva, la Russia ha fortificato le sue posizioni lungo la linea del fronte ... corriere.it
Calendario dell'Avvento 14 Dicembre: SEPTARIA La Septaria è una pietra tricolore composta da Aragonite (il marrone), Calcite (il giallo) e Calcare (il grigio). E' anche conosciuta come "Uovo del drago" perché spesso si trova nella forma dell'uovo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.