Demografia tappa in Campania del tour della natalità

Il declino demografico nel Sud Italia è una realtà che richiede riflessione e azione. La tappa campana del Tour della Natalità, promossa dalla Fondazione per la Natalità, si propone di affrontare i temi della natalità, delle giovani generazioni e delle prospettive future. Un incontro per condividere idee e strategie, nel cuore di Napoli, per riscoprire il valore di costruire un domani nel proprio territorio.

Perché al Sud i giovani continuano ad andare via? Quanto ancora possiamo far finta che il crollo demografico non ci riguardi? Esiste davvero una speranza concreta per chi vuole costruirsi un futuro nel proprio paese? Sono le domande che animeranno la tappa campana del Tour della Natalità, promosso dalla Fondazione per la Natalità, che si terrà venerdì 19 dicembre alle ore 9:30 presso la Chiesa di Santa Maria Donna Romita, nel cuore di Napoli. Un appuntamento pensato per guardare in faccia la realtà – il collasso demografico nel Mezzogiorno – ma anche per mettere in circolo buone pratiche, idee e prospettive concrete che nascono proprio dal territorio.

