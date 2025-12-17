Delogu nessun flirt con Perotti | il bacio sotto casa con l’uomo misterioso

Andrea Delogu e Nikita Perotti non sono più una coppia. Dopo il chiarimento durante Ballando con le stelle, in cui la conduttrice ha ribadito che tra loro non ci sono sentimenti romantici, sono emerse ulteriori conferme sulla fine della loro relazione, accompagnate da un bacio misterioso sotto casa di Delogu con un uomo non identificato.

Andrea Delogu, nessuna storia con Nikita Perotti: il bacio con Alessandro Marziali - A darla con tanto di foto è il settimanale Chi che mostra Andrea Delogu mentre bacia un ragazzo di nome Andrea Marziali sotto la porta di casa. today.it

Andrea Delogu in studio scherza facendo a tutti gli auguri di buon Natale: "Non mi caga nessuno, non si può lavorare così!" #andreadelogu - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.