Delogu nessun flirt con Perotti | il bacio sotto casa con l’uomo misterioso
Andrea Delogu e Nikita Perotti non sono più una coppia. Dopo il chiarimento durante Ballando con le stelle, in cui la conduttrice ha ribadito che tra loro non ci sono sentimenti romantici, sono emerse ulteriori conferme sulla fine della loro relazione, accompagnate da un bacio misterioso sotto casa di Delogu con un uomo non identificato.
(Adnkronos) – Andrea Delogu e Nikita Perotti insieme? Un sogno già svanito. Dopo il chiarimento in diretta a Ballando con le stelle dove la conduttrice televisiva aveva spiegato la natura del suo rapporto con il maestro di ballo precisando “non stiamo insieme”, è arrivata un ulteriore conferma. Chi, il magazine di Alfonso Signorini, ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Andrea Delogu non ha una relazione con Nikita Perotti, la foto mentre bacia Alessandro Marziali sotto casa
Leggi anche: Andrea Delogu, il bacio sotto casa spazza via i gossip su Ballando: chi è Alessandro Marziali (FOTO)
Andrea Delogu, nessun flirt con Nikita a Ballando Uscite da questo loop
Andrea Delogu, nessun flirt con Nikita Perrotti: il bacio con Alessandro Marziali - La conduttrice è stata paparazzata in teneri atteggiamenti con Alessandro Marziali. msn.com
Andrea Delogu, nessuna storia con Nikita Perotti: il bacio con Alessandro Marziali - A darla con tanto di foto è il settimanale Chi che mostra Andrea Delogu mentre bacia un ragazzo di nome Andrea Marziali sotto la porta di casa. today.it
Andrea Delogu in studio scherza facendo a tutti gli auguri di buon Natale: "Non mi caga nessuno, non si può lavorare così!" #andreadelogu - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.