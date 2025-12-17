Delivery i 10 locali di Milano dove si ordina di più l' asporto E i cibi più amati

In occasione del decimo anniversario di Deliveroo a Milano, viene svelata la classifica dei 10 locali più ordinati per asporto nella città. La piattaforma ha raccolto le preferenze dei cittadini, evidenziando i ristoranti più amati e i cibi più richiesti, con Houseki, Ice Dream e Cipiace ai vertici della graduatoria.

La piattaforma Deliveroo festeggia 10 anni nel capoluogo lombardo. E per l'occasione stila la classifica delle migliori insegne con cui collabora secondo le valutazioni cittadini: ai primi tre posti Houseki, Ice dream e Cipiace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

