Delitto Garlasco consulenti Sempio | Da perizia dna scarsa validità scientifica

La validità della perizia sul DNA nel caso di Garlasco è messa in dubbio da consulenti Sempio, che evidenziano come si basi su dati non consolidati e non in grado di determinare né il momento né il modo del trasferimento genetico. Questa criticità solleva interrogativi sulla solidità scientifica delle prove utilizzate nel processo.

La perizia sul dna per il delitto di Garlasco ha una scarsa validità scientifica per un processo, perché si basa su dati “non consolidati” per ammissione della stessa perita e non è in grado di indicare né quando, né come sia avvenuto il trasferimento del materiale genetico. È la sintesi dei due elaborati che la difesa di Andrea Sempio, con gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, ha depositato alla gip di Pavia Daniela Garlaschelli, in vista della discussione dell’incidente probatorio prevista per domani alle 10 al Tribunale di Pavia. I consulenti del 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, la genetista Marina Baldi e l’ex poliziotto della scientifica Armando Palmegiani, sottolineano in particolare come la perita Denise Albani non abbia potuto indicare se le tracce di dna misto e parziale su due dita della vittima che sarebbe compatibile con la linea paterna di Sempio si siano depositate attraverso un trasferimento diretto da contatto, o mediato attraverso un oggetto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

