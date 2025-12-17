I legali dei Poggi hanno presentato una relazione evidenziando circa dieci criticità nella perizia della genetista Albani, riguardanti le modalità di rilevamento del DNA sulla scena del delitto di Garlasco. La discussione si concentra sulla compatibilità genetica trovata sulle unghie di Chiara Poggi e su un dato inedito che coinvolge il DNA di Alberto Stasi sulla cannuccia dell’Estathé.

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, i legali dei Poggi depositano relazione: “Una decina di criticità nella perizia Albani”

Garlasco (Pavia), 17 dicembre 2025 – Una “decina di criticità” sulle modalità utilizzate dalla genetista Denise Albani per rilevare sulle unghie della vittima Chiara Poggi una compatibilità con l'aplotipo Y della famiglia del nuovo indagato Andrea Sempio e il rilievo per “ l'unico dato inedito e di interesse che è la presenza del Dna di Alberto Stasi sulla cannuccia dell'Estathé trovato nella spazzatura di casa Poggi”. È questo, in sintesi, il contenuto di un elaborato di osservazioni, redatto da Marzio Capra, consulente con Dario Redaelli della famiglia della 26enne uccisa a Garlasco, depositato oggi in vista dell'udienza di domani mattina a Pavia per nell'incidente probatorio a carico di Sempio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

