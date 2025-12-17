Del Piero | Rivedo nella Juventus di oggi dinamiche molto simili a quelle che affrontammo nel 1996

Alessandro Del Piero rivela come la Juventus attuale rievochi le sfide e le emozioni di quel 1996 indimenticabile. Un viaggio tra passato e presente che rivela le similitudini di un club in continua evoluzione. Sky celebra questa storia con una produzione originale intitolata ‘1996, l’anno di Del Piero’, in due episodi in programma il 6 e il 12 gennaio, per scoprire un capitolo fondamentale del calcio italiano.

Alessandro Del Piero sarà protagonista di una produzione originale di Sky intitolata ‘1996, l’anno di Del Piero’ che andrà in onda in due episodi il 6 e il 12 gennaio. Un’occasione unica per ripercorrere un’annata davvero speciale per uno dei giocatori più amati dai tifosi juventini e non. Per l’occasione è intervenuto in collegamento da Doha durante la presentazione del palinsesto invernale. Le parole di Del Piero. La leggenda bianconera ha analizzato la difficile stagione dei bianconeri: «È un anno non semplice con il cambio dell’allenatore. L’aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

