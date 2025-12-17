Del Piero e la capacità di contare su un aspetto mentale forte | Difficile da costruire la Juve deve seguire la scia del passato Cosa si augura la bandiera bianconera

Alessandro Del Piero sottolinea l’importanza di un forte aspetto mentale per la Juventus, evidenziando come questa qualità, difficile da costruire, sia fondamentale per riscoprire il passato glorioso. La bandiera bianconera si augura che i giocatori ritrovino lo spirito e la mentalità vincente che hanno caratterizzato i successi del passato, a partire dal leggendario 1996. Un richiamo alla forza interiore necessaria per risollevare le sorti dei bianconeri.

© Juventusnews24.com - Del Piero e la capacità di contare su un aspetto mentale forte: «Difficile da costruire, la Juve deve seguire la scia del passato». Cosa si augura la bandiera bianconera Del Piero ha parlato del sul glorioso 1996. Lo storico capitano analizza l'importanza del mindset che devono ritrovare i bianconeri. Alessandro Del Piero, intervenuto a margine della presentazione della nuova produzione di Sky Sport intitolata «1996 – L'anno di Del Piero», ha condiviso riflessioni profonde sulla natura del successo e sull'attuale momento dei bianconeri. Rivivendo le tappe di quella stagione leggendaria, culminata con il trionfo in Champions League, "Pinturicchio" ha evidenziato come le doti tecniche, pur essendo fondamentali, debbano sempre essere supportate da una struttura psicologica d'acciaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

