Deforestazione il voto della maggioranza di centrodestra detta la linea e cambia l’Europa

La decisione del Parlamento europeo di posticipare di un anno l’applicazione della legge contro la deforestazione segna un cambiamento importante nella politica ambientale del continente. La maggioranza di centrodestra ha deciso di dare una nuova direzione, influenzando le strategie di tutela delle foreste e il futuro sostenibile dell’Europa. Un passo che suscita riflessioni sulle priorità e sugli impegni verso l’ambiente.

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la modifica e il rinvio di un anno dell’applicazione della legge europea per combattere la deforestazione. Le modifiche al Regolamento europeo (Eudr), che il Consiglio a inizio dicembre aveva già formalmente concordato, sono passate con 405 voti a favore, 242 contrari e otto astensioni. Questo vuol dire che nella plenaria di Strasburgo torna a dettare la linea la cosiddetta maggioranza ‘Venezuela’ o maggioranza ‘Giorgia’, costituita da Conservatori, popolari, patrioti e identitari. Cosa prevede il testo. Con le nuove regole, tutte le imprese avranno un anno supplementare per adeguarsi alle nuove norme contro la deforestazione: “i grandi operatori e commercianti dovranno applicare il regolamento a partire dal 30 dicembre 2026, mentre i piccoli operatori (persone fisiche e imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo relativo ai prodotti interessati inferiore a 10 milioni di euro) si adegueranno dal 30 giugno 2027 per presentare le dichiarazioni elettroniche sulla dovuta diligenza “, spiega l’Eurocamera in un comunicato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

