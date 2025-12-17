Deejay Ten Bari 2026 | aperte le iscrizioni per la corsa del 19 aprile
Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: sono aperte le iscrizioni per la Deejay Ten Bari 2026, in programma domenica 19 aprile. Un evento imperdibile che unisce sport, musica e divertimento nel cuore della città. Non perdere l’occasione di metterti alla prova e di condividere questa grande festa con migliaia di appassionati. Iscriviti subito e assicurati il tuo posto in questa emozionante corsa primaverile!
Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la Deejay Ten Bari 2026, in programma domenica 19 aprile. L’evento, tra le manifestazioni podistiche più partecipate e colorate d’Italia, tornerà anche il prossimo anno a portare migliaia di runner e appassionati di sport lungo le strade del capoluogo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Deejay Ten 2026 Bari: info, percorso e dove iscriversi.
