Deejay Ten Bari 2026 | aperte le iscrizioni per la corsa del 19 aprile

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: sono aperte le iscrizioni per la Deejay Ten Bari 2026, in programma domenica 19 aprile. Un evento imperdibile che unisce sport, musica e divertimento nel cuore della città. Non perdere l’occasione di metterti alla prova e di condividere questa grande festa con migliaia di appassionati. Iscriviti subito e assicurati il tuo posto in questa emozionante corsa primaverile!

A BARI SI TORNA A CORRERE! Salva le date delle gare su strada del 2026: 12.04.2026 – Vivicittà • 4,5 km • 10 km agonistica e non agonistica 19.04.2026 – Deejay Ten • 5 km • 10 km non agonistica 17.05.2026 – Race for the Cure • (camminata e cors - facebook.com facebook

