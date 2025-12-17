Decreto Tariffe bocciato dal Tar il ministero dovrà rifarlo Si inseriscano anche gli ausili tornati a carico di chi ha disabilità

Il Tar del Lazio ha invalidato il decreto Tariffe di novembre 2024, ritenendolo viziato da gravi difetti di istruttoria, in particolare riguardo alla protesica e agli ausili per le persone con disabilità. La decisione impone al ministero di riformulare il decreto, includendo anche gli ausili tornati a carico di chi ha disabilità.

© Ilfattoquotidiano.it - Decreto Tariffe bocciato dal Tar, il ministero dovrà rifarlo. “Si inseriscano anche gli ausili tornati a carico di chi ha disabilità” Il Tar del Lazio ha bocciato “per grave difetto di istruttoria” il decreto Tariffe di novembre 2024 per la parte della protesica e ausili per le persone con disabilità. Con la sentenza pubblicata il 10 dicembre è stato accolto integralmente il ricorso presentato dalla Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche (Fioto). Il ministero della Salute avrà un anno di tempo, a partire dalle precedenti sentenze del 22 settembre 2025, per riformularlo e produrre un nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale. “La sentenza conferma la necessità di tariffe realmente sostenibili e fondate sui costi effettivi della produzione”, commenta soddisfatta la Fioto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Out anche in Cagliari-Inter: Chivu ha bocciato il mercato di Ausilio Leggi anche: Pisa Fiorentina pagelle: Akinsanimiro piace a tutti, Gudmundsson bocciato ma anche loro non convincono La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ausili e protesi disabili. Il TAR Lazio boccia il tariffario del Nomenclatore - Il Tribunale regionale boccia il decreto tariffe anche per la parte della protesica. disabili.com

Il Tar Lazio boccia anche il tariffario della protesica: il Ministero della Salute dovrà rifare tutto da capo - Il Tar Lazio ha annullato il decreto tariffario della protesica del Ministero della Salute per difetto d'istruttoria, imponendo la definizione di un nuovo nomenclatore entro un anno, basato ... quotidianosanita.it

Nuove tariffe Bike Sharing Firenze: più convenienza per residenti e abbonati TPL Dal 19 dicembre 2025, il servizio di bike sharing a Firenze introduce un nuovo piano tariffario sperimentale, volto a incentivare l'utilizzo delle biciclette in sharing e offrire ai res - facebook.com facebook

Bike sharing, nuove tariffe sconti per i residenti e più minuti gratis per abbonati x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.