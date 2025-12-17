Decaro nel pallone rinvia ancora la scelta della giunta regionale | centrosinistra diviso e Fratoianni fuori

Decaro nel pallone, la scelta della giunta regionale continua a essere rinviata. Il centrosinistra appare diviso, mentre Fratoianni resta fuori dai giochi. Vincere le elezioni è una cosa, mantenere le promesse un’altra. Antonio Decaro ha conquistato la Puglia, ma il suo cammino verso un vero rinnovamento sembra ancora incerto e pieno di ostacoli.

Vincere è un conto, mantenere le promesse un altro. Antonio Decaro ha vinto, com’era prevedibile, le elezioni regionali in Puglia ma fatica a mantenere le promesse di rinnovamento. Al punto che ancora (ed è l’unico) non ha nominato la nuova giunta. E non solo per un fatto tecnico. Le liti interne. Tecnicamente Decaro sta aspettando la proclamazione che dovrebbe arrivare ad horas. Ma questo non c’entra niente con i problemi politici che ha. Il Partito democratico, forte del suo 26% e della centralità nel progetto decariano, è destinato ad occupare quattro caselle più la presidenza del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

