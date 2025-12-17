De Winter l’ora della verità | contro il Napoli una chance che pesa anche sul mercato

De Winter si prepara a una sfida decisiva contro il Napoli, in un incontro che potrebbe segnare il suo futuro e influenzare le scelte di mercato del Milan. Una semifinale di Supercoppa Italiana che va oltre il campo, diventando un crocevia di opportunità e responsabilità, dove ogni minuto può fare la differenza per il talento belga e il suo percorso con i rossoneri.

