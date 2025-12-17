De Winter l’ora della verità | contro il Napoli una chance che pesa anche sul mercato
De Winter si prepara a una sfida decisiva contro il Napoli, in un incontro che potrebbe segnare il suo futuro e influenzare le scelte di mercato del Milan. Una semifinale di Supercoppa Italiana che va oltre il campo, diventando un crocevia di opportunità e responsabilità, dove ogni minuto può fare la differenza per il talento belga e il suo percorso con i rossoneri.
Novanta minuti che valgono molto più di una semplice semifinale. Milan-Napoli di Supercoppa Italiana rappresenta uno snodo cruciale non solo per il percorso stagionale rossonero, ma anche per il futuro immediato di Koni De Winter, chiamato a fornire risposte che fin qui sono mancate. Arrivato in estate dal Genoa con aspettative importanti, il difensore belga non è ancora riuscito a incidere come previsto. Anche nell’ultima uscita di campionato contro il Sassuolo, il suo ingresso in campo non ha lasciato segnali incoraggianti. Ora, però, non ci sono più alibi. Un investimento che chiede risposte. 🔗 Leggi su Como1907news.com
