De Rossi pensa a Dzeko | suggestione Genoa per gennaio
Daniele De Rossi potrebbe riportare Edin Dzeko in Serie A, con il Genoa che pensa a un colpo a gennaio. Un collegamento storico tra i due, nato ai tempi della Roma, che si riaccende nel contesto del mercato invernale, alimentando le possibilità di un ritorno dell’attaccante bosniaco nel massimo campionato italiano.
Un filo diretto che arriva da lontano, dai tempi della Roma, e che oggi torna a riemergere nel cuore del mercato invernale. Daniele De Rossi osserva, riflette, sonda. Edin Dzeko ascolta. L’idea, ancora allo stato embrionale, è chiara: portare esperienza, leadership e gol al Genoa nella seconda parte di stagione. Non è una trattativa avviata, ma una suggestione concreta, che nelle ultime ore ha iniziato a circolare con insistenza negli ambienti di mercato. Daniele De Rossi ed Edin Dzeko Un legame che nasce a Trigoria. De Rossi e Dzeko non sono semplici ex compagni. Hanno condiviso quattro stagioni alla Roma, dal 2015 al 2019, vivendo spogliatoio, pressioni e ambizioni comuni. 🔗 Leggi su Como1907news.com
