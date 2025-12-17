Daniele De Rossi potrebbe riportare Edin Dzeko in Serie A, con il Genoa che pensa a un colpo a gennaio. Un collegamento storico tra i due, nato ai tempi della Roma, che si riaccende nel contesto del mercato invernale, alimentando le possibilità di un ritorno dell’attaccante bosniaco nel massimo campionato italiano.

© Como1907news.com - De Rossi pensa a Dzeko: suggestione Genoa per gennaio

Un filo diretto che arriva da lontano, dai tempi della Roma, e che oggi torna a riemergere nel cuore del mercato invernale. Daniele De Rossi osserva, riflette, sonda. Edin Dzeko ascolta. L’idea, ancora allo stato embrionale, è chiara: portare esperienza, leadership e gol al Genoa nella seconda parte di stagione. Non è una trattativa avviata, ma una suggestione concreta, che nelle ultime ore ha iniziato a circolare con insistenza negli ambienti di mercato. Daniele De Rossi ed Edin Dzeko Un legame che nasce a Trigoria. De Rossi e Dzeko non sono semplici ex compagni. Hanno condiviso quattro stagioni alla Roma, dal 2015 al 2019, vivendo spogliatoio, pressioni e ambizioni comuni. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Leggi anche: Genoa Fiorentina, un intruso in conferenza stampa di De Rossi: l’abbraccio al tecnico rossoblù di Dzeko che saluta il suo ex compagno: la ricostruzione dell’episodio

Leggi anche: De Rossi Dzeko, siparietto nella conferenza stampa post Genoa Fiorentina: cos’è successo, il VIDEO ha fatto il giro del web

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

? Questo mi fa gol sicuro

Dzeko, tentazione De Rossi: il bosniaco idea per l’attacco - Genova – Un punto di partenza: l’abbraccio di Edin Dzeko a Daniele De Rossi nella sala stampa del Ferraris. ilsecoloxix.it