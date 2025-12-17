De Luca lancia Ti Amo Sicilia e strizza l' occhio alla Dc | Nuovi equilibri politici nel segno della trasversalità
Rieccolo "Scateno" De Luca. Conta i giorni al governo Schifani, strizza l'occhio alla Dc e annuncia la sua nuova creatura politica: Ti Amo Sicilia. "Non è Sud chiama Nord. È una scelta chiara, politica e programmatica", ha affermato il deputato regionale, sindaco di Taormina, che lancia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
De Luca lancia Ti Amo Sicilia e strizza l'occhio alla Dc: "Nuovi equilibri politici nel segno della trasversalità" - Annunciata la nascita di un intergruppo parlamentare aperto a tutti i deputati: "Non ho preclusioni", ha detto il sindaco di Taormina, che il 18 gennaio darà vita al Governo di liberazione. palermotoday.it
