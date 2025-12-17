De Carli la replica delle vittime | Condanne e accordi mai rispettati Scontro dopo le frasi choc

De Carli torna al centro di un acceso confronto tra le vittime e le autorità, innescato dalle sue dichiarazioni controverse. Dopo le condanne definitive per truffa e l’apertura di un procedimento penale ancora in corso, la vicenda continua a suscitare tensioni e polemiche pubbliche, con le parti coinvolte che si confrontano su rispetto degli accordi e giustizia.

Due condanne definitive per truffa, un procedimento penale ancora aperto e una vicenda che continua a produrre strascichi giudiziari e polemiche pubbliche. È il contesto nel quale torna al centro dell’attenzione Mirko De Carli, esponente politico di primo piano del Popolo della Famiglia, dopo la presa di posizione di due persone che risultano parti offese nei procedimenti a suo carico e che hanno deciso di replicare alle sue recenti dichiarazioni sui media locali. Nelle settimane scorse De Carli aveva parlato di accuse infondate, sostenendo di essere vittima di una sorta di accanimento motivato dalla sua notorietà pubblica. Ilrestodelcarlino.it

De Carli, la replica delle vittime: "Condanne e accordi mai rispettati". Scontro dopo le frasi choc - Due persone offese rispondono all'esponente del Popolo della famiglia: "Non siamo cacciatori di soldi, ma vittime di truffe accertate".

