DAZN si espande con intrattenimento Warner Bros Discovery ed eventi Eurosport

DAZN amplia la sua offerta con nuove collaborazioni, portando l’intrattenimento Warner Bros. Discovery ed eventi Eurosport direttamente a casa tua. A Natale, tante novità attendono gli abbonati, per vivere un’esperienza di visione ancora più coinvolgente e completa. Un mondo di sport, film e intrattenimento tutto in un unico servizio, pensato per soddisfare ogni passione e rendere speciale il periodo delle feste.

© Digital-news.it - DAZN si espande con intrattenimento Warner Bros. Discovery ed eventi Eurosport Tante le novità introdotte da DAZN, a Natale, per offrire ai propri abbonati un’esperienza di visione ancora più ricca. Da oggi grazie alla rinnovata partnership con Warner Bros. Discovery, l’offerta di contenuti si amplia ulteriormente e, per la prima volta, l’intrattenimento debutta sulla piattaforma sportiva: direttamente da DAZN tutti i fan registrati all’app potranno accedere ai canali Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel. Inoltre, fanno il loro ingresso in app anche quattro nuovi canali Eurosport. Per il periodo di lancio, tutti i canali Eurosport saranno eccezionalmente accessibili a tutti gli abbonati DAZN, indipendentemente dal tipo di abbonamento attivo e senza limitazioni. 🔗 Leggi su Digital-news.it Leggi anche: Emirates FA Cup su DAZN ed Eurosport fino al 2028: accordo con Warner Bros. Discovery Leggi anche: Emirates FA Cup su DAZN ed Eurosport fino al 2028: accordo con Warner Bros. Discovery La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Che Natale con Dazn: si allarga l'accordo con Warner Bros. Discovery. Arrivano anche altri 4 canali di Eurosport - Tutti i fan registrati all’app potranno accedere ai canali Nove, Real Time, DMAX e Discovery Channel. tuttosport.com

Tv: su Dazn nuovi canali Eurosport e l'intrattenimento di Warner Bros. Discovery - Discovery hanno rinnovato la partnership e, per la prima volta, l'intrattenimento farà il suo debutto sulla piattaforma sportiva: direttamente da Dazn, gli utenti registrati potran ... ansa.it

DAZN amplia la sua offerta: intrattenimento e quattro nuovi canali di Eurosport - Discovery, la piattaforma di sport in streaming accoglie l’intrattenimento e nuovi canali Eurosport. calcioefinanza.it

DARK SHADOWS L' Ombra di Angelique Film.CLIP1 2012

Mediaset acquista Radio Norba e si espande al Sud https://buff.ly/glcO7fH - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.