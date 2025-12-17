DAZN i numeri crescono | ecco in quanti hanno visto Genoa-Inter

La Serie A 2025-26 si conferma protagonista anche sui numeri di ascolto, con DAZN che registra una crescita significativa. L'attenzione degli appassionati verso le partite, come Genoa-Inter, si traduce in dati positivi per la piattaforma, confermando un trend di aumento costante degli spettatori televisivi.

DAZN. La Serie A 2025-26 continua a far registrare numeri importanti sul fronte degli ascolti televisivi, confermando un trend di crescita costante. La 15ª giornata di campionato, chiusa dal posticipo tra Roma e Como, ha superato quota 6,3 milioni di spettatori complessivi su DAZN, segnale di un interesse sempre più diffuso verso il massimo torneo nazionale. Tra le partite più seguite spicca la vittoria della Juventus sul campo del Bologna, che ha coinvolto oltre 1,4 milioni di utenti, risultando l’evento più visto del turno. Alle sue spalle si posizionano Milan-Sassuolo, capace di superare i 950 mila spettatori, e Genoa-Inter, trasmessa in co-esclusiva con Sky, che ha totalizzato 802. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

