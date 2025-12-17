Dati personali facilmente accessibili sanzione da 300mila euro per Aimag
La protezione dei dati personali è un tema cruciale nel mondo digitale odierno. Recentemente, il Garante privacy ha inflitto una multa di 300 mila euro ad Aimag Spa, la multiutility della Bassa modenese. Questa decisione sottolinea l'importanza di rispettare le normative sulla privacy, evidenziando i rischi legati alla gestione impropria delle informazioni sensibili.
Il garante privacy ha comminato una sanzione di 300 mila euro ad Aimag spa, l'azienda multiutility della Bassa modenese. Il motivo non ha nulla a che fare con le recenti vicende societarie che hanno previsto il passaggio di governance nelle mani di Hera, il cui dibattito è ancora acceso sul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
