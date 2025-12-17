La protezione dei dati personali è un tema cruciale nel mondo digitale odierno. Recentemente, il Garante privacy ha inflitto una multa di 300 mila euro ad Aimag Spa, la multiutility della Bassa modenese. Questa decisione sottolinea l'importanza di rispettare le normative sulla privacy, evidenziando i rischi legati alla gestione impropria delle informazioni sensibili.

© Modenatoday.it - Dati personali facilmente accessibili, sanzione da 300mila euro per Aimag

Il garante privacy ha comminato una sanzione di 300 mila euro ad Aimag spa, l'azienda multiutility della Bassa modenese. Il motivo non ha nulla a che fare con le recenti vicende societarie che hanno previsto il passaggio di governance nelle mani di Hera, il cui dibattito è ancora acceso sul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Accesso ai dati personali altrui e telemarketing senza "idonea base giuridica": multa da 300mila euro per Aimag spa

Leggi anche: Sms"indesiderati" e trattamento illecito dei dati personali: multa da 700mila euro totali a Verisure e Aimag

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

AI ed etica, come alimentare l’innovazione proteggendo le persone; Privacy a scuola, tra chat, foto e registro elettronico: le nuove regole del vademecum del Garante; Intervista alla Prof.ssa Alpini Arianna. La dimensione antropocentrica nella legge italiana sull’IA: la tutela del minore nell'ambiente digitale; La ricerca Google cambia volto: sparisce la lente, arriva il pulsante più con funzioni di IA.

Incogni, rimuovere dati personali facilmente | Recensione - Surfshark lancia Incogni, un servizio innovativo che contatta per conto vostro i data broker chiedendo l'eliminazione dei vostri dati. msn.com