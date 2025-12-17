Data center la corsa dell’IA accende i consumi | ora serve un Green IT
L’espansione dei data center, alimentata dall’ascesa dell’intelligenza artificiale, sta incrementando i consumi energetici a livelli record. Ora più che mai, è fondamentale adottare soluzioni di Green IT per rendere sostenibile questa crescita digitale. Una sfida che richiede innovazione e responsabilità, affinché le nostre giornate digitali possano proseguire senza compromettere l’ambiente.
Dietro l’energia che accende le nostre giornate digitali, i data center stanno diventando un nodo decisivo nell’era dell’intelligenza artificiale. La corsa alle prestazioni, però, si misura anche in consumi e impatto. È qui che la sostenibilità digitale smette di essere uno slogan e diventa una scelta che pesa sul futuro. Il boom dei data center . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Crisi dell’auto, Italia e Germania scrivono alla Commissione Ue: «Serve un cambio di rotta, superiamo le gabbie del Green Deal»
Leggi anche: Arcene, data center al palo: “Serve un progetto definitivo”
Data center in Italia: impatto ambientale e soluzioni green per crescere - Tra Lombardia e Lazio si concentra la maggior parte dei progetti, mentre aumentano i rischi per rete e sosteni ... agendadigitale.eu
Quasi 7.000 data center operano fuori dal clima ideale - Un’analisi globale mostra che la maggioranza delle strutture opera fuori dall’intervallo termico raccomandato da ASHRAE. msn.com
Dobbiamo preoccuparci di un’invasione di data center (e rinnovabili) in Italia? - Le richieste di connessione alla rete elettrica di nuovi data center in Italia raggiungono i 64 GW, un valore equivalente alle rinnovabili che dovremmo installare entro il 2030. ilbolive.unipd.it
TikTok, 37 miliardi di dollari per un maxi data center in Brasile: da Lula sponda ai cinesi, ma è polemica x.com
in Mezz'ora. . Gli investimenti in intelligenza artificiale e data center sono diventati la più grande creazione di capitale della storia: senza questi, l’economia americana sarebbe già in recessione. I mercati hanno premiato l’audacia dei colossi tech, ma da tempo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.