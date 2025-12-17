Daniela Gazzano chi è la mamma che parla con gli occhi e ha scritto un libro con 100mila battiti di ciglia

Daniela Gazzano, mamma e autrice, ha scritto un libro ispirato ai mille sussurri degli occhi e alle mille emozioni che raccontano. Con un’attenzione particolare ai gesti quotidiani, come il battito delle ciglia, l’articolo esplora il mondo invisibile delle emozioni e dei segnali non verbali che comunichiamo senza parole.

Siamo esseri umani: sbattiamo le ciglia 15-20 volte al minuto. Lo facciamo per proteggere i nostri occhi, un riflesso involontario che diamo per scontato. Per Daniela Gazzano, invece, quel battito è diventato l’unico ponte verso il mondo, con cui ha scritto un libro per cui ci sono voluti più di ‘100mila battiti di ciglia’. La sua storia è la testimonianza di una donna, madre e moglie, che dal 27 agosto 2005, giorno in cui la sua vita è inesorabilmente cambiata, ha trasformato il silenzio in un messaggio universale Chi è Daniela Gazzano, la mamma che parla con i battiti di ciglia. Daniela Gazzano è originaria di Calizzano, è sposata con Luigi Ferraro e ha due figli: Leonardo e Camilla. 🔗 Leggi su Dilei.it

