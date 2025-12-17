Dandadan e Sakamoto Days in Top Ten tra gli anime più visti in Giappone quest' anno

Dandadan e Sakamoto Days sono tra gli anime più visti in Giappone nel 2023. U-Next ha svelato i titoli più seguiti nel paese, evidenziando come alcune serie abbiano conquistato sia il pubblico locale che internazionale.

U-Next, piattaforma giapponese con oltre cinque milioni di abbonati, ha svelato i dieci anime più seguiti del 2025, con Il monologo della speziale al primo posto. Tra ritorni attesi e sorprese internazionali come Solo Leveling e Dandadan, l'anno conferma l'ampiezza e la varietà del panorama anime. Trionfo dei misteri e delle strategie Al vertice della classifica U-Next troviamo Il monologo della speziale, prodotto da OLM e Toho Animation, ispirato all'omonima light novel.

