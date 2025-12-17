Dallo psicologo al contabile e fino all’accompagnatore per lo scuolabus | bando per 15 incarichi in Comune

Il Comune ha pubblicato un bando per l'assegnazione di 15 incarichi professionali, con durata massima di 24 mesi. Tra le figure richieste figurano psicologo, contabile e accompagnatore per lo scuolabus. L'opportunità include anche un incarico di psicologo previsto da marzo 2026, con periodi variabili tra 22 e 36 mesi.

Il Comune "a caccia" di figure professionali per conferire 15 incarichi professionali della durata di 24 mesi, eccetto che per quello di psicologo previsto da marzo 2026 per periodi che vanno dai 22 ai 36 mesi. Pubblicato il bando con tutte le specifiche su ruoli da ricoprire, importo dei.

