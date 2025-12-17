Jorginho torna protagonista, questa volta con il PSG, segnando un rigore che allontana le ombre sulla sua squadra. Durante la finale di coppa Intercontinentale contro il Flamengo, il centrocampista italiano si presenta sul dischetto e realizza con freddezza, regalando un momento di svolta e confermando il suo talento oltre i confini italiani.

(Adnkronos) – Jorginho si presenta sul dischetto e, questa volta, segna. È successo durante il secondo tempo di Paris Saint-Germain-Flamengo, finale di coppa Intercontinentale di oggi, mercoledì 17 dicembre. Il centrocampista naturalizzato italiano, che con la Nazionale azzurra ha vinto l’Europeo del 2021, ha segnato il calcio di rigore dell’1-1, spiazzando il portiere parigino Safonov . L'articolo Dalla Svizzera al. Psg: Jorginho segna un rigore e allontana la ‘maledizione’ azzurra proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

