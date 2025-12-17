Dalla mareggiata danni al cantiere del molo recuperati i blocchi di cemento pericolosi per le barche

A Cesenatico, in seguito alle intense mareggiate, sono stati recuperati i blocchi di cemento pericolosi dal cantiere del Molo di Levante, assicurando maggiore sicurezza per la navigazione e proteggendo le barche in zona. Un intervento tempestivo per ripristinare l’ordine e prevenire eventuali incidenti.

Sono stati recuperati in questi giorni a Cesenatico i blocchi di cemento finiti in acqua che causavano pericolo alla navigazione in corrispondenza del cantiere del Molo di Levante dopo le violente mareggiate delle scorse settimane. Oltre al recupero, si è provveduto alla sistemazione della pista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

