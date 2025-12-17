Dalla mareggiata danni al cantiere del molo recuperati i blocchi di cemento pericolosi per le barche

A Cesenatico, in seguito alle intense mareggiate, sono stati recuperati i blocchi di cemento pericolosi dal cantiere del Molo di Levante, assicurando maggiore sicurezza per la navigazione e proteggendo le barche in zona. Un intervento tempestivo per ripristinare l’ordine e prevenire eventuali incidenti.

Danni al cantiere del Molo, variazione da 80.000 euro - 000 per coprire i danni che la mareggiata violenta del 22 novembre scorso – con onde sopra il metro e ... livingcesenatico.it

Cesenatico, danni al molo dopo l’ultima mareggiata: stanziati 80mila euro - La Giunta Comunale di Cesenatico nei giorni scorsi ha approvato una variazione di bilancio urgente da 80. corriereromagna.it

MAREGGIATA, A SANREMO DANNI A MOLO E BANCHINA DI PORTOSOLE E PORTO VECCHIO

La Giunta comunale ha dato il via libera a una variazione di bilancio da 80 mila euro per far fronte ai danni provocati dalla forte mareggiata dello scorso 22 novembre al porto, nella zona del molo di Levante. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.