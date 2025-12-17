Dal trapianto bipolmonare ai Mondiali | il cervese Achille Abbondanza simbolo di rinascita nello sport

Achille Abbondanza, originario di Cervia, rappresenta un esempio di rinascita attraverso lo sport, passando dal trapianto bipolmonare alla partecipazione ai Mondiali dei Trapiantati di Dresda. L’articolo racconta l’incontro tra atleti trapiantati dell’Emilia-Romagna, tra cui Abbondanza, e le autorità regionali, evidenziando il valore della tenacia e della determinazione.

Si è svolto lunedì, presso gli uffici regionali, l’incontro tra una delegazione di atleti trapiantati dell’Emilia-Romagna, che hanno partecipato ai Giochi Mondiali dei Trapiantati di Dresda, Roberta Frisoni, assessora regionale allo Sport, e Giammaria Manghi, coordinatore delle Politiche sportive. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il 53enne cervese, trapiantato bipolmonare, era alla sua prima partecipazione ai Mondiali a tre anni dal trapianto. Con lui ricevuti in Regione anche Luca Colli, Gianni Serra e Luca Sinagra. - facebook.com facebook