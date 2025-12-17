Durante la parata per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale a Pechino, la Repubblica Popolare Cinese ha mostrato nuove capacità militari, presentando missili ipersonici che operano sia dal mare che dall'aria. Questi sviluppi rafforzano la strategia A2/AD, evidenziando l'evoluzione delle capacità offensive e difensive cinesi in un contesto geopolitico in rapido cambiamento.

© It.insideover.com - Dal mare e dall’aria: i nuovi missili ipersonici per le bolle A2/AD cinesi

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) ha dato una dimostrazione di forza militare durante la parata per le celebrazioni del giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale tenutesi a Pechino lo scorso 3 settembre. Durante la sfilata di mezzi e reparti, è apparso subito evidente come, tra veicoli corazzati, carri armati, missili balistici di gittata diversa e droni di vario tipo (tra cui nuovi XLUUV), la componente missilistica da crociera sia stata fortemente implementata numericamente, e probabilmente anche tecnologicamente. Di particolare importanza è stato osservare la serie di missili da crociera antinave di vario tipo (e raggio d’azione) che vanno a comporre – insieme ad altri assetti – quelle che vengono definite in termine militare le cupole (o bolle) A2AD ( Anti AccessArea Denial ). It.insideover.com

