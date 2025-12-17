Dal mare e dall’aria | i nuovi missili ipersonici per le bolle A2 AD cinesi

Durante la parata per il giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale a Pechino, la Repubblica Popolare Cinese ha mostrato nuove capacità militari, presentando missili ipersonici che operano sia dal mare che dall'aria. Questi sviluppi rafforzano la strategia A2/AD, evidenziando l'evoluzione delle capacità offensive e difensive cinesi in un contesto geopolitico in rapido cambiamento.

La Repubblica Popolare Cinese (RPC) ha dato una dimostrazione di forza militare durante la parata per le celebrazioni del giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale tenutesi a Pechino lo scorso 3 settembre. Durante la sfilata di mezzi e reparti, è apparso subito evidente come, tra veicoli corazzati, carri armati, missili balistici di gittata diversa e droni di vario tipo (tra cui nuovi XLUUV), la componente missilistica da crociera sia stata fortemente implementata numericamente, e probabilmente anche tecnologicamente. Di particolare importanza è stato osservare la serie di missili da crociera antinave di vario tipo (e raggio d’azione) che vanno a comporre – insieme ad altri assetti – quelle che vengono definite in termine militare le cupole (o bolle) A2AD ( Anti AccessArea Denial ). It.insideover.com

