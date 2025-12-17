Dal Futball Cava Ronco alla Pianta | Lorenzo Martoni ceduto in prestito

Il Futball Cava Ronco Forlì annuncia la cessione in prestito di Lorenzo Martoni alla Pianta. Classe 2003, nato a Faenza, Martoni ha raggiunto i biancorossi nella scorsa stagione proveniente dal Forlì, dimostrando talento e determinazione. Un’opportunità importante per il giovane calciatore di crescere e consolidarsi nel suo percorso professionale.

Il Futball Cava Ronco Forlì cede in prestito Lorenzo Martoni alla Pianta. Classe 2003, nato a Faenza l'11 aprile, Martoni è arrivato in biancorosso nella stagione 20222023 proveniente dal Forlì. Nel corso della sua esperienza in maglia biancorossa ha totalizzato ottanta presenze ufficiali.

