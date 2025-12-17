Dal Delta del Po a Cortina | magia natalizia al De la Poste

Dal fascino del Delta del Po alle suggestioni di Cortina, il Natale al De la Poste avvolge con un’atmosfera unica. Un luogo dove i dettagli sussurrano storie di calore e accoglienza, creando ricordi indelebili. Entrare qui significa lasciarsi trasportare da un’esperienza che va oltre l’ordinario, un vero rifugio di magia e convivialità.

Ci sono lavori che parlano sottovoce, ma restano negli occhi di chi entra in una hall e si sente subito a casa. È da questa idea di accoglienza che nasce l’allestimento natalizio firmato da una squadra di Taglio di Po, capace di portare la propria impronta artigiana in uno dei luoghi più osservati d’Italia. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

