Dal 2026 al via il biglietto unico dei Musei Civici di Parma

A partire dal 2026 il Comune di Parma introduce il biglietto unico integrato dei Musei Civici, una nuova modalità di fruizione che consentirà l’accesso, con un solo titolo di ingresso, a Camera di San Paolo, Casa del Suono, Pinacoteca Giuseppe Stuard, Museo dell’Opera, Castello dei Burattini –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
