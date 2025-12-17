Da venerdì a domenica stop ai treni tra Morbegno e Tirano
Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, la linea ferroviaria tra Morbegno e Tirano sarà sospesa per lavori di potenziamento infrastrutturale curati da RFI. Durante questo periodo, i servizi ferroviari tra le due stazioni non saranno operativi, interessando il traffico regionale e i viaggi dei pendolari.
