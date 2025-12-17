Da Timothée Chalamet con mamma Nicole a Gwyneth Paltrow con Apple e Moses | il red carpet di Marty Supreme a New York è una questione di famiglia

Il red carpet della première di Marty Supreme a New York si trasforma in un'esposizione di affetti familiari, con protagonisti come Timothée Chalamet con sua madre Nicole e Gwyneth Paltrow con Apple e Moses. Tra debutti e complicità, l'evento mette in luce un legame speciale tra star e famiglie, rendendo la serata un vero e proprio racconto di affetti e connessioni personali.

© Vanityfair.it - Da Timothée Chalamet con mamma Nicole a Gwyneth Paltrow con Apple e Moses: il red carpet di Marty Supreme a New York è una questione di famiglia

Alla première newyorkese del film di Josh Safdie, Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow sfilano con madri e figli, trasformando il tappeto rosso di Marty Supreme in un racconto di affetti, debutti e complicità familiari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

