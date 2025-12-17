Da Regione 100 mila euro per l’albergo diffuso di Ornica | Così sosteniamo un modello di turismo sostenibile

La Regione sostiene l’Albergo Diffuso di Ornica con 100 mila euro, promuovendo un modello di turismo sostenibile e coinvolgendo attivamente i giovani della cooperativa “Ornica nel Cuore”. Un investimento che valorizza il territorio e rafforza la comunità locale, puntando su un turismo responsabile e in armonia con l’ambiente. Un esempio di come la partecipazione giovanile possa contribuire allo sviluppo e alla tutela delle eccellenze del territorio.

Ornica. Dalla Regione arriva un contributo di 100 mila euro per l’ Albergo Diffuso di Ornica condotto dai ragazzi della cooperativa di comunità “Ornica nel Cuore”, composta da giovani tra i 20 e i 40 anni fortemente legati al paese. Quello di Ornica, nato nel 2009, è il primo albergo diffuso in Lombardia. Gli alloggi sono ricavati nel borgo antico e, ad oggi, si hanno 6 appartamenti (tra cui Genziana, Margherita, Rododendro e Ca’ Gustì) di diversa capienza, da 2 a 12 posti, con bagno privato e tutti gestiti da un’unica reception come in un hotel tradizionale. “Con questo contributo – spiega il consigliere regionale Jonathan Lobati, che ha proposto il finanziamento – andiamo a sostenere un intervento di potenziamento dell’albergo diffuso, un modello di turismo sostenibile che ha dimostrato l’efficacia di questa formula, anche nell’attrarre turisti stranieri”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Val Brembana, da Regione 180 mila euro per riaprire la strada Ubiale-Clanezzo Leggi anche: Seicento mila euro per uccidere animali domestici “rinselvatichiti”: il piano della Regione Lazio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Narni, dalla Regione 100mila euro per la riqualificazione del Pala Avis e del Campo ‘F. Bertolini’. De Rebotti: “Interventi che migliorano funzionalità, sicurezza e accessibilità delle strutture” - Fondo asilo migrazione e integrazione; Rems unica per tutta la regione: 100 mila euro per lo studio, ecco di cosa si tratta; Narni, dalla Regione 100mila euro per la riqualificazione del Pala Avis e del Campo 'F. Bertolini'; Dalla Regione alla provincia di Novara 100mila euro per iniziative legate ai giovani. Da Regione 100 mila euro per l’albergo diffuso di Ornica: “Così sosteniamo un modello di turismo sostenibile” - Nato nel 2009, è il primo albergo diffuso in Lombardia ed è gestito da una cooperativa di comunità. bergamonews.it

Il regno delle api, sentinelle della natura: dalla Regione 100.000 euro per 50 progetti nelle scuole - Elena Chiorino: “Le api sono un patrimonio prezioso: tutelare l’apicoltura significa difendere ambiente”. cuneodice.it

Dalla Regione fino a 100mila euro per 155 Comuni delle aree montane - I finanziamenti fino a 100mila euro per 155 Comuni arrivano dalla Regione e sono destinati agli interventi di salvaguardia e valorizzazione delle aree montane ... quicosenza.it

Regione 100 mila euro per 16 eventi astigiani - GRP Televisione

VIDEO - Coldiretti Vercelli-Biella – 7 mila agricoltori per dire alla Regione Forsa Piemunt-Date n’andi - facebook.com facebook

Agricoltura: in 7 mila per dire alla Regione “Forsa Piemunt – Date n’andi” Dalla provincia alessandrina un migliaio di coltivatori diretti in piazza a Torino Il mondo agricolo piemontese non può più aspettare: presentate le priorità del settore @coldiretti #coldiretti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.