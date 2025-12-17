Da Putin altre minacce | Senza negoziati concreti prenderemo Donbass con la forza L’accusa ai leader Ue | Noi invadere l’Europa? Sono isterici
Vladimir Putin ha minacciato di annettere con la forza il Donbass se l'Ucraina e i paesi occidentali non avvieranno negoziati concreti. L’avvertimento arriva in un contesto di tensioni crescenti, con Putin che respinge le accuse di voler invadere l’Europa, definendole isteriche. La situazione rimane critica, con possibili escalation militari nella regione.
Vladimir Putin ha lanciato un altro ultimatum all’Ucraina e ai suoi alleati occidentali: se «rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete» nell’ambito delle trattative di pace, Mosca conquisterà «con mezzi militari» i territori ucraini che considera propri. «Se il nemico e i suoi sponsor occidentali rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche», ha dichiarato il presidente russo durante un discorso al ministero della Difesa, citato dall’agenzia Tass. Putin ha ribadito che «la Russia raggiungerà gli obiettivi dell’operazione militare speciale» in Ucraina, incontrando i vertici militari. 🔗 Leggi su Open.online
