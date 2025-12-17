Da Ponte di Nona ad Acilia scoperti depositi abusivi di rifiuti pericolosi Trovate oltre due tonnellate di batterie al piombo

Sequestrati depositi abusivi di rifiuti pericolosi tra Ponte di Nona e Acilia. La polizia locale ha rinvenuto oltre due tonnellate di batterie al piombo e smalti smaltiti illegalmente, evidenziando gravi rischi ambientali. Due interventi che sottolineano l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta all’inquinamento e alla gestione illecita dei rifiuti.

© Romatoday.it - Da Ponte di Nona ad Acilia, scoperti depositi abusivi di rifiuti pericolosi. Trovate oltre due tonnellate di batterie al piombo Due depositi di rifiuti smalti in maniera irregolare e altamente inquinanti sono stati scoperti dalla polizia locale, rispettivamente, a Ponte di Nona nel municipio VI e ad Acilia, nel municipio X. A intervenire sono stati i caschi bianchi del Nucleo ambiente decoro (Nad). Un'operazione il corpo.

