Da più di un giorno intero in Consiglio battuto il record storico di Palazzo Uffici

Il Consiglio comunale di Piacenza sta vivendo un intenso confronto che dura ormai da più di un giorno intero, superando il record storico di durata. La discussione sul bilancio si è protratta senza sosta, testimonianza dell’importanza e delle tensioni che caratterizzano il momento politico della città. Un appuntamento che evidenzia l’impegno e la determinazione dei rappresentanti nella definizione del futuro di Piacenza.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.