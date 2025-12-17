Da più di un giorno intero in Consiglio battuto il record storico di Palazzo Uffici
Il Consiglio comunale di Piacenza sta vivendo un intenso confronto che dura ormai da più di un giorno intero, superando il record storico di durata. La discussione sul bilancio si è protratta senza sosta, testimonianza dell’importanza e delle tensioni che caratterizzano il momento politico della città. Un appuntamento che evidenzia l’impegno e la determinazione dei rappresentanti nella definizione del futuro di Piacenza.
È stato battuto il record storico. Il Consiglio comunale di Piacenza sta discutendo da oltre un giorno, senza pause, il bilancio. Dalle ore 14 di martedì 16 dicembre è in corso l’ultima seduta fiume. Sgretolato il precedente record di “Palazzo Uffici”, annosa questione del 2011 (seconda Giunta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
