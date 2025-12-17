Da Palasport a Forum | la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti

Scopri la storia del Nelson Mandela Forum attraverso 40 anni di manifesti, un viaggio visivo tra eventi memorabili e trasformazioni. Questa esposizione ripercorre con immagini e ricordi il ruolo fondamentale dell’impianto fiorentino, dall’epoca del Palasport fino all’attuale prestigioso Forum. Un’occasione unica per immergersi nel passato e rivivere momenti indimenticabili di musica, sport e cultura.

© Spettacolo.eu - Da Palasport a Forum: la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti è la mostra che ripercorre i principali eventi proposti dall'impianto fiorentino. Da Ray Charles a Paul McCartney, attraverso Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa, Aerosmith, Roberto Benigni e molti, molti altri. è la mostra che, con 200 manifesti originali, ripercorre i principali eventi proposti dall'impianto fiorentino dal 1985, quando fu inaugurato come Palasport Firenze, a oggi, attraverso la trasformazione in Nelson Mandela Forum: un grande tetto sotto al quale si svolgono molteplici attività dedicate all'incontro tra uomini e culture.

