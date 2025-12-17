Da Massimo Zamboni a Majid Bita all’Arci Bolognesi è tempo del nuovo festival ' Altrove'

L'Arci Bolognesi si prepara ad accogliere il nuovo festival 'Altrove', un evento speciale che anticipa e arricchisce il tradizionale 'Internazionale a Ferrara'. Con ospiti come Massimo Zamboni e Majid Bita, questa manifestazione porta in città storie, voci e prospettive diverse, creando un ponte tra cultura, musica e impegno sociale. Un'occasione unica per scoprire il mondo attraverso il talento e la passione di artisti e pensatori.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.