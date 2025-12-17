Da Massimo Zamboni a Majid Bita all’Arci Bolognesi è tempo del nuovo festival ' Altrove'
L'Arci Bolognesi si prepara ad accogliere il nuovo festival 'Altrove', un evento speciale che anticipa e arricchisce il tradizionale 'Internazionale a Ferrara'. Con ospiti come Massimo Zamboni e Majid Bita, questa manifestazione porta in città storie, voci e prospettive diverse, creando un ponte tra cultura, musica e impegno sociale. Un'occasione unica per scoprire il mondo attraverso il talento e la passione di artisti e pensatori.
Un piccolo festival arriva in città, si tratta di 'Altrove', una sorta di spin-off o anteprima di 'Internazionale a Ferrara' che è in programma sabato 20 e domenica 21 nei locali dell’Arci Bolognesi.Si parte sabato con il Bolognesi che apre alle 10.30 e alle 11.45 ospita Massimo Zamboni con il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Massimo Zamboni, dai CCCP alla colonna sonora di Arrivederci Berlinguer!: la nostra intervista a Creuza de Mà 2025 - Musica per Cinema è stato Massimo Zamboni, che ha suonato dal vivo la colonna sonora di Arrivederci Berlinguer! comingsoon.it
PODCAST Nella nuova puntata di "Rock and the City" di Elena Messana, insieme a Massimo Zamboni andiamo a Kreuzberg e scopriamo come in molti brani dei CCCP Fedeli alla linea, come "Curami", "Emilia Paranoica" e "Islam Punk", siano largamente - facebook.com facebook
