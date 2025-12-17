Da La Borra a Ponsacco interconnessi gli acquedotti | Opera attesa da anni

Sono stati completati i lavori di interconnessione tra gli acquedotti di La Borra (Pontedera) e Ponsacco, un’opera attesa da anni dalla comunità locale. Questa infrastruttura migliora l’approvvigionamento idrico e rappresenta un importante intervento per la rete territoriale, garantendo maggiore sicurezza e efficienza nel servizio.

Un’opera attesa da anni dalla comunità di La Borra (Pontedera) è oggi realtà: si sono conclusi i lavori di Acque per l’interconnessione tra gli acquedotti della frazione pontederese e del comune di Ponsacco. Un intervento strategico per il servizio idrico locale, che segna un passaggio a suo modo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Apre al traffico il nuovo ponte sulla Ninfina: “Un’opera attesa da anni” Leggi anche: Inaugurato il quartiere Grosoli: un'opera attesa oltre trent'anni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Interconnessi gli acquedotti di La Borra e Ponsacco: conclusi i lavori da 450mila euro - Un’opera attesa da anni dalla comunità di La Borra è oggi realtà: si sono conclusi i lavori di Acque per l’interconnessione tra gli acquedotti della ... gonews.it Acquedotti interconnessi contro la crisi idrica - Si chiama Anello acquedottistico antisismico dei Sibillini ed è un progetto mutualistico per far fronte esclusivamente all’emergenza idrica che colpisce il sud delle Marche: un obiettivo comune, che ... ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.